21/01/2026

Más de Uno Zaragoza Matinal 21/01/2026









En el informativo local de las 8:20 horas, detalles del proyecto de mejora del Parque Bruil o del plan de choque de limpieza que se inicia con 15 operarios en Delicias. Además, Chueca se refiere a los problemas de calefacción en el colegio Gustavo Adolfo Bécquer, huelga educativa, asuntos de las comisiones de Presidencia y Cultura, la concentración de trabajadores de RENFE o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La próxima primavera reabrirá sus puertas el Parque Bruil una vez termine el proceso iniciado por el consistorio para solucionar los problemas de salubridad y ejecutar mejoras en esa zona verde. Se plantarán unos 100 árboles para corregir la pérdida de masa arbórea de las últimas décadas.

Además, empieza hoy en Delicias una campaña de limpieza intensiva que busca mejorar distintos espacios, concienciar y sancionar a quienes incumplan la ordenanza que impide dejar residuos o muebles fuera de los contenedores.