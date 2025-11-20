ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:39 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 20/11/2025

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  09:39 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 20/11/2025

Informativo

Más de uno Zaragoza Matinal 20/11/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, el PP exigirá explicaciones al PSOE sobre el informe de la UCO. El Ayuntamiento lanza nuevas ayudas a la contratación para autónomos o empresas y licitará un nuevo contrato para reforzar las zonas verdes. Además, asuntos de las comisiones municipales, consejos de las farmacias ahora que aumenta la gripe, abre el mercadillo de las Conferencias e información deportiva. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

El PP presentará al pleno del Ayuntamiento una moción con la que piden al PSOE explicaciones sobre el informe de la UCO en el que se menciona a cargos socialistas aragoneses como supuestos intermediarios en el proyecto de Mina Muga. La alcaldesa pide conocer el expediente que los socialistas abrieron al concejal, Alfonso Gómez.

También detallamos la nueva convocatoria de ayudas a empresas para el fomento del empleo. Dotada de 380.000 euros, las podrán solicitar autónomos, pymes o empresas de menos de 250 trabajadores que hayan contratado personal. Podrán obtener hasta 9.000 euros, o incluso más si sobra dinero tras atender todas las peticiones.

