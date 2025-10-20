ondacero.es
Informativos zaragoza

09:55 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:55 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 20/10/2025

Informativo matinal Zaragoza

En el informativo local de las 8:20 horas, presentan el protocolo para construir miles de vivienda en Arcosur y empiezan, con afecciones, las obras de reforma de plaza San Miguel. Además, récord de uso del transporte público en Pilares, previa de la comisión de urbanismo, éxito de participación en la Carrera de la Mujer, reivindican soluciones a las inundaciones en las riberas del Huerva, incendio con un chico herido en Delicias e información deportiva. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

casabona

Pasión en Zaragoza

