Más de Uno Zaragoza matinal 20/10/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, presentan el protocolo para construir miles de vivienda en Arcosur y empiezan, con afecciones, las obras de reforma de plaza San Miguel. Además, récord de uso del transporte público en Pilares, previa de la comisión de urbanismo, éxito de participación en la Carrera de la Mujer, reivindican soluciones a las inundaciones en las riberas del Huerva, incendio con un chico herido en Delicias e información deportiva. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.
