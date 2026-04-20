20/04/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 20/04/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, empiezan las citas presenciales de regularización de inmigrantes, afecciones por la huelga autonómica de médicos esta semana, asuntos de la comisión de Medio Ambiente y Movilidad, STEA pide proteger a los profesores en actividades extraescolares, balance de Kinder Joy of Moving, sucesos y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.