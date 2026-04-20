ondacero.es
Informativos Zaragoza

20/04/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 20/04/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:53 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 20/04/2026

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 20/04/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, empiezan las citas presenciales de regularización de inmigrantes, afecciones por la huelga autonómica de médicos esta semana, asuntos de la comisión de Medio Ambiente y Movilidad, STEA pide proteger a los profesores en actividades extraescolares, balance de Kinder Joy of Moving, sucesos y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer