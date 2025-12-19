09:56 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 19/12/2025









En el informativo local de las 8:20 horas, detalles de la programación del Vive Latino. El gobierno pedirá a la sociedad de los tranvías que adquiera dos nuevos convoyes y el PSOE pide retirar los mupis publicitarios de las ventanas. Además, las reivindicaciones de Garrapinillos que VOX trasladará al consistorio, asuntos de hacienda, el presupuesto de la DPZ, la restauración de la capilla de San Joaquín del Pilar, susto por un incendio en Compromiso de Caspe, tribunales y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Agricultores y ganaderos aragoneses se concentran en Bruselas contra los recortes de la PAC planteados por Europa. Los productores aragoneses dejarían de recibir unos 100 millones anuales a partir de 2028 de aplicarse esos recortes. Creen que está en juego la soberanía alimentaria europea, mientras se favorece la llegada de productos de Mercosur o Marruecos.

El Gobierno de Aragón ha presentado 24 alegaciones a la planificación de Red Eléctrica 2030 con las que pide al Ministerio que refuerce las redes de distribución o nuevas posiciones de consumo. Temas esenciales para garantizar inversiones que llaman a nuestra puerta pero que, de momento, no se pueden autorizar.