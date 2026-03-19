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Más de uno Zaragoza Matinal 19/03/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 19/03/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 19/03/2026

Cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa de Zaragoza, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. Esta celebración tiene un impacto en la ciudad que supera los 61 millones de euros, a través de la ocupación hotelera y el gasto en la restauración y el comercio local. El Ayuntamiento y Microsoft han firmado un acuerdo para que los zaragozanos puedan tener acceso gratuito a cursos sobre la Inteligencia Artificial. Lo pueden realizar los mayores de 16 años y está enfocado en la empleabilidad.

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