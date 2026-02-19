19/02/2026

09:53 MIN Más de Uno Zaragoza Matinal 19/02/2026 Informativo matinal Zaragoza compartir Más de Uno Zaragoza Matinal 19/02/2026 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, el consistorio pedirá reforzar las motas tras la crecida del Ebro y el pleno, si no hay cambios en la postura de los partidos, rechazará el próximo jueves en pleno el presupuesto de 2026. Hablamos de los sintecho de Parque Bruil, de las quejas por el proyecto de Parque Venecia 2 y del deporte. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El Ayuntamiento pedirá el refuerzo de las motas de protección de Monzalbarba, Alfocea y Almozara cuando pase la avenida ordinaria del Ebro para mejorar la seguridad ante posibles nuevas crecidas más intensas en próximas semanas.

Además, el pleno debatirá y votará el presupuesto la semana que viene pese a que VOX y la izquierda tumbaron ayer en comisión de Hacienda el dictamen de las cuentas. Sin embargo, la oposición apenas se puso de acuerdo para aprobar algunas enmiendas a las bases de ejecución del presupuesto, con las que aspiran a mejorar la transparencia de la gestión financiera municipal.