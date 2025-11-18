ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:54 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 18/11/2025

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:54 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 18/11/2025

Informativo

compartir
Más de uno Zaragoza Matinal 18/11/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, datos de atenciones a mujeres víctimas de violencia de género y detalles del programa del 25N. Además, Chueca exige que los AVE Madrid-Barcelona sigan parando en Zaragoza cuando alcancen los 350 km/h, y detalles del plan impulsado para mejorar los puentes. Además, una mujer fallece en el incendio de su vivienda en San Mateo de Gállego, dos accidentes de tráfico dejan un fallecido y varios heridos, e información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El consistorio ha impulsado un amplio programa de sensibilización con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va de año, los servicios municipales han atendido a 829 mujeres, dando alojamiento a 27 de ellas, y a 17 menores. La consejera, Marian Orós, recalca que es un trabajo que se hace los siete días de la semana los 365 días del año.

Por otro lado, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha exigido que la línea de AVE Madrid-Barcelona siga teniendo parada en Zaragoza cuando los trenes alcancen los 350 km/h. El ministro Óscar Puente hizo ayer ese anuncio sin matizar las condiciones, y Chueca recuerda que ya decidió suprimir, en esta línea, los AVE de bajo coste. Ve más importante recuperar la puntualidad de los trenes y volver a indemnizar a los usuarios cuando haya retrasos.

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer