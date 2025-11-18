09:54 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 18/11/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, datos de atenciones a mujeres víctimas de violencia de género y detalles del programa del 25N. Además, Chueca exige que los AVE Madrid-Barcelona sigan parando en Zaragoza cuando alcancen los 350 km/h, y detalles del plan impulsado para mejorar los puentes. Además, una mujer fallece en el incendio de su vivienda en San Mateo de Gállego, dos accidentes de tráfico dejan un fallecido y varios heridos, e información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El consistorio ha impulsado un amplio programa de sensibilización con motivo del Día por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En lo que va de año, los servicios municipales han atendido a 829 mujeres, dando alojamiento a 27 de ellas, y a 17 menores. La consejera, Marian Orós, recalca que es un trabajo que se hace los siete días de la semana los 365 días del año.

Por otro lado, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha exigido que la línea de AVE Madrid-Barcelona siga teniendo parada en Zaragoza cuando los trenes alcancen los 350 km/h. El ministro Óscar Puente hizo ayer ese anuncio sin matizar las condiciones, y Chueca recuerda que ya decidió suprimir, en esta línea, los AVE de bajo coste. Ve más importante recuperar la puntualidad de los trenes y volver a indemnizar a los usuarios cuando haya retrasos.