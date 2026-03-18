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Más de uno Zaragoza Matinal 18/03/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 18/03/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 18/03/2026

En Más de uno Zaragoza te hemos contado que, según una encuesta del Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno, Zaragoza es la tercera ciudad más segura para los peatones, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. Un 47% de los zaragozanos cree que estamos mejor que otras ciudades. Además, técnicos de Urbanismo realizarán hoy una inspección en el edificio de cuatro plantas de la calle Arcadas, que tuvo que ser desalojado ayer por problemas en la estructura.

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