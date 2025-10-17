ondacero.es
Informativos zaragoza

09:48 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:48 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 17/10/2025

Informativo matinal Zaragoza

En el informativo local de las 8:20 horas, PP y VOX pactan reducir plusvalías para que heredar sea más barato y detalles de los desvíos de bus durante las obras de plaza San Miguel. Además, el gobierno da luz verde al proyecto de Doctor Iranzo, ponen fecha al cierre de siete Zonas Jóvenes, los ciudadanos inspeccionan las tumbas vandalizadas, sucesos e información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

