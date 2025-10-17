Más de Uno Zaragoza matinal 17/10/2025

09:48 MIN
En el informativo local de las 8:20 horas, PP y VOX pactan reducir plusvalías para que heredar sea más barato y detalles de los desvíos de bus durante las obras de plaza San Miguel. Además, el gobierno da luz verde al proyecto de Doctor Iranzo, ponen fecha al cierre de siete Zonas Jóvenes, los ciudadanos inspeccionan las tumbas vandalizadas, sucesos e información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
