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17/03/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 17/03/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 17/03/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 17/03/2026

En el matinal de Onda Cero Zaragoza hemos hablado del proceso de escolarización, que tendrá lugar del 16 al 22 de abril. La principal novedad para este curso es una aplicación con Inteligencia Artificial que permitirá conocer las vacantes en tiempo real o el estado de la tramitación. Además, contamos que el gobierno municipal ha pactado con la empresa Mémora, que gestiona el Cementerio de Torrero, rebajar las tarifas de algunos servicios.

También escuchamos el intercambio de posturas entre el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, y la concejal socialista Ros Cihuela sobre el impacto de las Viviendas de Uso Turístico. Según Serrano, no existe un problema de saturación, mientras la concejal del PSOE recordó que uno de cada tres pisos turísticos es ilegal. Además, hablamos de Stellantis, donde reconocen problemas para encontrar mano de obra formada para dar respuesta a la electrificación del sector del automóvil.

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