Más de Uno Zaragoza matinal 16/10/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, detalles del Plan de Acción contra el Ruido, de las nuevas fórmulas urbanísticas para agilizar licencias por reformas y promociones de vivienda y seguimiento a la huelga del tranvía. Además, detallan los nichos vandalizados en Torrero, la huelga en apoyo a Palestina, deniegan el permiso para una charla en la Estación del Norte que aboga por la “destrucción del espacio sionista de Israel”, y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.