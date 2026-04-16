16/04/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 16/04/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, nueva normativa para impulsar menús saludables en todos los centros educativos, este verano abrirá el canal de aguas bravas de la Expo. Además, asuntos de urbanismo, retoman la demolición del edificio de Correos, VOX exige un plan de mantenimiento para San Juan de Mozarrifar, sucesos y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
Temas
- Aragón
- Informativo Matinal Zaragoza
- Chema Catalán
- Luis Puyuelo
- Zaragoza
- Más de uno Zaragoza 8,20