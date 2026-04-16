16/04/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 16/04/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, nueva normativa para impulsar menús saludables en todos los centros educativos, este verano abrirá el canal de aguas bravas de la Expo. Además, asuntos de urbanismo, retoman la demolición del edificio de Correos, VOX exige un plan de mantenimiento para San Juan de Mozarrifar, sucesos y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.