16/03/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 16/03/2026

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En el informativo local te hemos contado que la Comisión de Urbanismo debatirá hoy sobre las tarifas de los servicios funerarios del tanatorio. Según el PSOE, desde que la empresa Mémora se encarga de gestionar las instalaciones del Camposanto, los costes han aumentado un 192% por utilizar las salas de despedidas o un 100% por el uso de la incineradora. El Centro Las Armas reabrirá hoy sus puertas parcialmente reconvertido en un espacio socioeducativo para el uso y disfrute de los vecinos de San Pablo.