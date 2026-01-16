ondacero.es
Informativos Zaragoza

16/01/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:42 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 16/01/2026

Informativo matinal Zaragoza

Más de Uno Zaragoza Matinal 16/01/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, el consejero Serrano recuerda la importancia de las inspecciones de edificios y firman un acuerdo con administradores de fincas para potenciarlas. Además, detalles del programa “Adapta tu patio”, las ayudas a la competitividad empresarial, la saturación en las Urgencias del Royo Villanova, herida grave una mujer atropellada por un patinete y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La empresa propietaria del edificio de alquileres desalojado en calle San Pablo por riesgo de colapso ya está apuntalando el inmueble. Para concienciar e impulsar las inspecciones técnicas, el Ayuntamiento y los administradores de fincas han firmado un convenio que implicará acciones de sensibilización, y plantean también colaborar en la modificación de la ordenanza de las ITE.

Mientras tanto, la alcaldesa Chueca plantea destinar este año 250.000 euros a la naturalización de los recreos de cinco colegios de la ciudad para dar continuidad así al programa “Adapta tu patio”, cuyas ayudas han permitido plantar árboles para mitigar el calor, o instalar pérgolas o suelos blandos en siete centros educativos.

