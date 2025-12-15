09:51 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 15/12/2025









En el informativo local de las 8:20 horas, este lunes, se activa la maquinaria para las elecciones autonómicas. En el plano municipal, tratamos proyectos de vivienda como los de los suelos de Instalaza o Alumalsa. Además, balance de la jornada de vacunación sin cita en el Hospital Provincial, activan un mapa interactivo de la programación navideña, consulta pública para los premios Zaragozano Ejemplar, sucesos del fin de semana y la derrota del Real Zaragoza. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Salvo sorpresa, hoy el consejo extraordinario del Gobierno de Aragón aprobará el decreto de disolución de las Cortes, activando así el camino a las elecciones autonómicas. Se adelantarán en Aragón por primera vez y previsiblemente serán el 8 de febrero. La convocatoria de las autonómicas no implica el adelanto de las elecciones municipales, aunque podría afectar a la negociación del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza.

Por otro lado, más de 2.200 personas se vacunaron contra la gripe el sábado en el hospital Nuestra Señora de Gracia, gracias a la jornada de inoculación sin cita previa, impulsada por Sanidad en un contexto de alta incidencia. Hoy se abre la vacunación ya para toda la población en general en los centros de salud y conoceremos los datos actualizados.