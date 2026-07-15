15/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 15/07/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, previa del Debate sobre el Estado de la Ciudad y más de 10.000 personas vieron la victoria de España desde Plaza del Pilar. Además, la nueva planta de TDG Ibernavitas, cifras de ejecución del presupuesto, enfrentamiento por los fondos de barrios rurales entre DPZ y Ayuntamiento, detalles de la nueva Jefatura de Tráfico o deportes. Con Chema Catalán.