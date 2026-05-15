15/05/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 15/05/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, detalles de la ordenanza cívica con declaraciones de Chueca y oposición, el acto de entrega de despachos a Policía Local, detienen a dos hombres por un robo en Delicias, la apuesta del Puerto de Barcelona por Zaragoza, locura con la venta de abonos de Espacio Zity, o deportes, entre otros temas. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.