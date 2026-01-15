Más de Uno Zaragoza Matinal 15/01/2026

15/01/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, Aragón presenta la candidatura de la capital para la sede de la Agencia de Salud Pública. Además, Chueca exige obtener suelos de la SAREB para vivienda e invierte 1,3 millones en rehabilitar y construir 10 viviendas en calle Pignatelli 43. Desalojo preventivo de un edificio por riesgo de colapso, el sorteo de mesas electorales, la entrevista de la alcaldesa en Onda Cero o resultados deportivos. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El Gobierno de Aragón presenta esta semana la documentación de la candidatura oficial de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, que reforzará la vigilancia y prevención de emergencias sanitarias. Aunque Barcelona o Valencia también se postulan, el consejero José Luis Bancalero cree que Zaragoza parte de una muy buena posición al reunir todos los requisitos.

Por otro lado, la alcaldesa Natalia Chueca ha solicitado por carta a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la cesión de suelos de la SAREB a la ciudad o al ejecutivo autonómico para impulsar vivienda. Chueca exige el mismo trato que Barcelona, que ya obtuvo gratuitamente del estado el 25% de los terrenos de la sociedad de activos.