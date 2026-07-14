14/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 14/07/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, los taxistas denuncian que muchas VTC con licencia interurbana operan en la ciudad. Además, detalles del proyecto “Zaragoza Zero Residuos”, instalan pantallas gigantes en plaza del Pilar para el partido de España, inversión en equipamientos sociales, el acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco o deportes, entre otros asuntos. Con Chema Catalán y María Esteruelas.