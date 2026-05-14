14/05/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 14/05/2026

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En el informativo regional de las 8:20 horas, protesta para reclamar a Educación que regule las salidas extraescolares, parroquias se integran en la red de espacios seguros y detalles de una nueva campaña de desratización. Además, el PSOE pide equipamientos para Parque Venecia, salen a la venta los abonos de Espacio Zity, sucesos y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.