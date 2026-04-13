13/04/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 13/04/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, Smopyc y The Wave llenan los hoteles de Zaragoza. Además, abre el Parque de Atracciones, manifestación vecinal en Monzalbarba, la planificación para mejorar la depuración de aguas, incendio con heridos en Delicias, la nueva edición de “Primavera Digital”, resultados de la Mann-Filter y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.
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