13/02/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:42 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 13/02/2026

Informativo matinal Zaragoza

En el informativo local de las 8:20 horas, datos del caudal del Ebro y del Gállego en Zaragoza, licitan las obras del entorno del nuevo campo de fútbol, culmina la adhesión a Viogén, el Gobierno de Aragón paraliza la demolición del edificio de Correos, aumenta el consumo de vapers en institutos, sucesos o deportes en nuestro informativo local. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos estar muy atentos a los avisos por el aumento del caudal de los ríos a su paso por Zaragoza. El caudal del Ebro se mantiene estable con 840 metros cúbicos por segundo. Aconsejan no acercarse a las riberas, por precaución.

Por otro lado, el gobierno de la ciudad ha aprobado licitar por 3,5 millones de euros las obras de reurbanización del entorno del nuevo campo de fútbol, que tendrán un plazo de ejecución de diez meses.

