Más de uno Zaragoza Matinal 12/11/2025
En el informativo local de las 8:20 horas, medidas de seguridad en el entorno de paradas de tranvía, el PSOE dice que los pliegos del autobús obligarán a compensar con subidas de impuestos el aumento de gasto, visita de la RFEF a las obras de la Romareda, la Policía Nacional advierte de aumento de casos del timo del “tocomocho” y detienen a dos personas con pasaportes en el aeropuerto. Además, información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.
El Ayuntamiento de Zaragoza sigue trabajando para reforzar la seguridad vial y lanza una campaña para reducir accidentes. En puntos conflictivos como la parada del tranvía en la Romareda, se han instalado señales acústicas y luminosas, y se han reducido los límites de velocidad.
Por otro lado, el PSOE cree que los nuevos pliegos del autobús obligarán al Ayuntamiento a compensar el aumento del gasto subiendo impuestos cuando entre en vigor el nuevo contrato. Cifras en más de 140 millones el aumento del gasto corriente en los últimos seis años.
