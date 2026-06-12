12/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 12/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, Chueca sobre el Mundial de 2030 y las obras de Romareda, fin de la primera campaña anual de Volveremos, obras en María Agustín y las quejas de la oposición por las afecciones de éstos y otros trabajos, el aniversario de la Fundación El Tranvía o deportes, entre otros temas. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.