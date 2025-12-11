09:53 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 11/12/2025

En nuestro matinal del jueves hemos contado que el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa de armamento Instalaza han llegado a un acuerdo para trasladar sus instalaciones, ubicadas en el barrio de Tenerías, a unos terrenos cercanos al antiguo Polvorín de Cadrete. En los suelos que quedan libres, en el entorno de paseo Echegaray y Aloy Sala, se van a levantar 155 viviendas, 31 de ellas de protección oficial. Además contamos que el Consistorio va a simplificar los trámites para solicitar el Cheque Familia. El plazo comienza el 17 de diciembre y concluirá el 17 de febrero.

También destacamos que el centro de emprendimiento Etopia cerrará el año con más de 28.000 asistentes y 650 actividades sobre tecnología e innovación Este equipamiento municipal ha renovado su imagen y ha atendido a 600 emprendedores de la ciudad, una cuarta parte de ellos corresponden a Zaragoza Activa. Y el grupo municipal socialista pide al equipo de Gobierno un refuerzo en el número de agentes de la Policía Local porque los ciudadanos están cada vez más preocupados por la inseguridad. Por su parte, desde el gobierno municipal recuerdan que han aumentado en un 15% la plantilla y pide el mismo esfuerzo al Gobierno de España para incrementar los efectivos de la Policía Nacional.