Más de uno Zaragoza Matinal 11/11/2025

En Más de uno Zaragoza matinal hemos contado que los responsables de Bizi Zaragoza renovarán las polémicas ruedas de caucho en unos seis meses, aunque la empresa que fabrica los neumáticos desvincula el incremento de caídas del estado de las ruedas y lo achacan a la lluvia o al pedaleo asistido. También hablamos de los plenos extraordinarios celebrados ayer en el Ayuntamiento. En el primero de ellos se condenó el último asesinato machista y se reprobó a la portavoz socialista, Lolar Ranera, por unas declaraciones contra la alcaldesa Chueca. En el segundo pleno, celebrado a petición del PSOE, se rechazaron las iniciativas de los concejales socialistas para suprimir las ayudas a colectivos antiabortistas, el regreso de los puntos violeta o la reprobación de la consejera de Políticas Sociales, Marían Orós.

Además, el almez centenario del Parque Bruil es candidato a Mejor Árbol de España 2026. Se trata de un litonero al que se puede votar a partir de la próxima semana. Y el jurado popular ha declarado culpable al Tomás Jesús Irigoyen, acusado de asesinar a un hombre en la calle Lastanosa en marzo de 2024. El jurado ha considerado probado que el acusado asestó más de 100 navajazos a la víctima sin que esta tuviera opción de defenderse o huir y no cree probado que actuara en legítima defensa ni que el motivo real de la visita fuera pedirle que dejara de molestar a su hija, tal y como el acusado declaró.