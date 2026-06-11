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Más de uno Zaragoza Matinal 11/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 11/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 11/06/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, impacto del mundial de fútbol en la hostelería, detalles del aniversario y ampliación de la TMZ, mejoras de seguridad vial en entornos escolares, acusaciones entre PP y PSOE por el Parque de Atracciones, detenidos varios miembros de la banda Dominican Don’t Play o deportes, entre otros. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

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