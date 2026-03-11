11/03/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 11/03/2026

En Más de uno Zaragoza te hemos contado que la ciudad se consolida como una de las posibles sedes del Mundial de Fútbol de 2030. Una delegación de la FIFA visitó ayer las obras del nuevo estadio de La Romareda y analizaron los requerimientos exigidos para albergar este evento deportivo. También hemos destacado que la Federación de Barrios decidió ayer suspender definitivamente las celebraciones de la Cincomarzada que tuvieron que aplazarse la semana pasada por la lluvia. Miembros de la entidad vecinal se reunieron ayer con representantes de las peñas y muchas de ellas les trasmitieron la imposibilidad de celebrar esta fiesta reivindicativa el sábado 21 de marzo.