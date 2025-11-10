09:56 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 10/11/2025

En el informativo local de las 8:20 horas, tensión entre PP y PSOE en los plenos extraordinarios convocados esta tarde. Entre otros, informamos sobre el incendio de un garaje en Oliver, del almez de Parque Bruil que aspira a ser árbol español del año, de las protestas vecinales por equipamientos en Rosales del Canal, de la Gran Recogida, del partido de Aspanoa y, en deportes, de la nueva derrota del real Zaragoza. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

El Ayuntamiento de Zaragoza acoge esta tarde dos plenos extraordinarios tensos en los que se tratará la violencia de género o los derechos de las mujeres. En el primero, a las 16 horas, el PP pedirá la reprobación de la portavoz del grupo del PSO, Lola Ranera. En el segundo pleno, a las 16:30 horas, el PSOE pedirá aprobar una moción en apoyo a los derechos de las mujeres.

La Policía Nacional investiga el incendio declarado la madrugada de ayer del garaje de un edificio en Oliver, en calle Eva Duarte. Las llamas calcinaron cinco vehículos, se extendieron también a un piso de la planta baja que tuvo que ser desalojado. No hubo daños personales. En el edificio viven dos de los hombres detenido por robar y profanar recientemente 500 nichos y lápidas en el cementerio de Torrero.