ondacero.es
Informativos Zaragoza

10/03/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 10/03/2026

  • 09:51 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 10/03/2026

Informativo

Más de uno Zaragoza Matinal 10/03/2026

En Más de uno Zaragoza te hemos contado que técnicos de la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, realizarán hoy una visita técnica a las obras del estadio de La Romareda para comprobar como avanzan esos trabajos de cara a la organización del Mundial de 2030. La previsión es que, a finales de este año, la estructura de este equipamiento esté ya completa. Además, hemos repasado las intervenciones que el Ayuntamiento va a realizar en la zona de Zamoray- Pignatelli.

