ondacero.es
Informativos Zaragoza

10/02/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:54 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 10/02/2026

Informativo matinal Zaragoza

compartir
Más de Uno Zaragoza Matinal 10/02/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, Felipe VI inaugura hoy la FIMA, análisis electoral en Zaragoza y la dimisión del portavoz de VOX, que allana la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento. Además, la huelga ferroviaria, mejoras en la red de agua potable, preparativos de la Cincomarzada, los vecinos paralizan la demolición del edificio de Correos en el Portillo y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El rey Felipe VI y Azcón inauguran hoy una nueva edición de la FIMA. Es uno de los asuntos destacados en el día después del anuncio de la renuncia del portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Julio Calvo, que se jubila. Una decisión tomada por motivos estrictamente personales hace meses pero que ha querido posponer hasta la celebración de las elecciones autonómicas.

Su renuncia se hará efectiva al inicio del pleno del día 26, por lo que cuando en un punto del orden día posterior se debata la aprobación del presupuesto, VOX tendrá un concejal y por tanto un voto menos. Esto dejará la votación en empate. Chueca haría valer su voto de calidad para aprobar el presupuesto.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer