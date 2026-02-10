10/02/2026

09:54 MIN Más de Uno Zaragoza Matinal 10/02/2026 Informativo matinal Zaragoza compartir Más de Uno Zaragoza Matinal 10/02/2026 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, Felipe VI inaugura hoy la FIMA, análisis electoral en Zaragoza y la dimisión del portavoz de VOX, que allana la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento. Además, la huelga ferroviaria, mejoras en la red de agua potable, preparativos de la Cincomarzada, los vecinos paralizan la demolición del edificio de Correos en el Portillo y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El rey Felipe VI y Azcón inauguran hoy una nueva edición de la FIMA. Es uno de los asuntos destacados en el día después del anuncio de la renuncia del portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Julio Calvo, que se jubila. Una decisión tomada por motivos estrictamente personales hace meses pero que ha querido posponer hasta la celebración de las elecciones autonómicas.

Su renuncia se hará efectiva al inicio del pleno del día 26, por lo que cuando en un punto del orden día posterior se debata la aprobación del presupuesto, VOX tendrá un concejal y por tanto un voto menos. Esto dejará la votación en empate. Chueca haría valer su voto de calidad para aprobar el presupuesto.