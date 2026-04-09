09/04/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 09/04/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, la familia Morte mantiene el ERTE para los 81 trabajadores y abrirá el Parque de Atracciones sólo unos días por las comuniones. Además, cesión de terreno para 600 viviendas en la zona sur, Chueca sobre la situación de las personas sin hogar, tratamientos contra las ratas, sucesos o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.