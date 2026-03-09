09/03/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 09/03/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, datos de la memoria de bomberos, la crecida del Huerva, las obras en el parque Tío Jorge, la FABZ analiza si recupera la Cincomarzada, masiva participación en la manifestación del 8M, la desinstalación de la noria, visitas guiadas para embarazas al hospital Clínico o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.
Temas
- Aragón
- Informativo Matinal Zaragoza
- Chema Catalán
- Zaragoza
- Más de uno Zaragoza 8,20