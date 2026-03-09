ondacero.es
Informativos Zaragoza

09/03/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 09/03/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:56 MIN

Más de uno Zaragoza Matinal 09/03/2026

Informativo

Más de uno Zaragoza Matinal 09/03/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, datos de la memoria de bomberos, la crecida del Huerva, las obras en el parque Tío Jorge, la FABZ analiza si recupera la Cincomarzada, masiva participación en la manifestación del 8M, la desinstalación de la noria, visitas guiadas para embarazas al hospital Clínico o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

