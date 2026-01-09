Más de Uno Zaragoza Matinal 09/01/2026

ondacero.es
En el informativo local de las 8:20 horas, Chueca pide a la oposición que se abstengan al menos para permitir la aprobación del presupuesto en un día en el que la comisión extraordinaria de Hacienda aprobará las fechas de tramitación. Desde VOX aseguran que no favorecerían un gobierno de izquierdas en una hipotética cuestión de confianza. Además, detalles del CDM del distrito sur, críticas del PSOE a la gestión municipal o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La comisión de Hacienda establecerá hoy las fechas de presentación de enmiendas, las comparecencias de los presupuestos o el pleno para dictaminarlas. Si la oposición bloquea la aprobación, la alcaldesa Chueca podría ver automáticamente aprobadas las cuentas ante una hipotética cuestión de confianza en la que difícilmente VOX y la oposición se podrían de acuerdo para elegir otro primer edil.

Lo que descarta de plano el gobierno municipal es ir a una prórroga presupuestaria porque impediría aplicar subidas de salarios de funcionarios o inversiones clave como Giesa, la regeneración del Huerva, la Romareda o el CDM del distrito sur, que ya empieza a ver la luz con los primeros movimientos de tierra.

