08/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 08/06/2026

09:52 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 08/06/2026 Informativo compartir Más de uno Zaragoza Matinal 08/06/2026 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, balance de la Feria de la Garnacha, asuntos laborales en el sector de limpieza y huelga en Abai, detalles de la Feria de Empleo de Cruz Roja o inversión en pavimentación de calles. Además, VOX pide la destitución del director de Proyectos Estratégicos, avances en atención a personas con dificultades auditivas en el Clínico o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.