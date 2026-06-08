08/06/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 08/06/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, balance de la Feria de la Garnacha, asuntos laborales en el sector de limpieza y huelga en Abai, detalles de la Feria de Empleo de Cruz Roja o inversión en pavimentación de calles. Además, VOX pide la destitución del director de Proyectos Estratégicos, avances en atención a personas con dificultades auditivas en el Clínico o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.
Temas
- Aragón
- Informativo Matinal Zaragoza
- Chema Catalán
- Zaragoza
- Más de uno Zaragoza 8,20