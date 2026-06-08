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Más de uno Zaragoza Matinal 08/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 08/06/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 08/06/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, balance de la Feria de la Garnacha, asuntos laborales en el sector de limpieza y huelga en Abai, detalles de la Feria de Empleo de Cruz Roja o inversión en pavimentación de calles. Además, VOX pide la destitución del director de Proyectos Estratégicos, avances en atención a personas con dificultades auditivas en el Clínico o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

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