07/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 07/07/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, detalles del plan municipal para atraer nómadas digitales, PP y VOX se unen para lanzar ayudas a comercios afectados por obras, quejas en la Almozara por el asunto del quiosco, las medallas de la DPZ, sucesos, exposición en el Servet sobre el eccema o la llegada de “Pijama para seis” al Principal, además de los deportes. Con Chema Catalán y María Esteruelas.