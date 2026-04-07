07/04/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 07/04/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, problemas por las palomas en época de nidificación, Chueca explica el aumento del coste de la operación asfalto, situación del parque de atracciones, datos turísticos de Semana Santa, reclaman más seguridad y Valdefierro y Rosales, o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.