09:56 MIN

09:56 MIN Más de Uno Zaragoza Matinal 07/01/2026 Informativo matinal Zaragoza compartir Más de Uno Zaragoza Matinal 07/01/2026 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, trabajos preparativos de las obras de Avenida Valencia en un mes marcado por trabajos en varios puntos. Hablamos de la visita de los Reyes Magos, vendido en Zaragoza el primer premio de El Niño, aumentan los visitantes a la ciudad, se retrasa el seguro obligatorio para patines, las mejoras en el mercado central, detienen en Delicias a un hombre por robos con fuerza en vehículo, y deportes. Además, los deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

El arranque de 2026 en Zaragoza va a estar marcado por el inicio de obras importantes en distintas zonas que afectarán al tráfico. El día 12 empezará la reforma de Avenida de Valencia. También se actuará en el entorno del Portillo, en la calle Pedro Cerbuna o en el Coso, continuando las obras ya en ejecución en plaza San Miguel.

El primer premio de la Lotería del Niño ha dejado 3,4 millones de euros repartidos en las tres provincias. El 6.703 se vendió en Zaragoza, en Benasque y también en la localidad turolense de Utrillas. En concreto, en la capital, de ese número de la suerte se vendieron diez décimos en la administración “El Rosario”, en la calle Don Jaime.