ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:56 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:56 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 07/01/2026

Informativo matinal Zaragoza

compartir
Más de Uno Zaragoza Matinal 07/01/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, trabajos preparativos de las obras de Avenida Valencia en un mes marcado por trabajos en varios puntos. Hablamos de la visita de los Reyes Magos, vendido en Zaragoza el primer premio de El Niño, aumentan los visitantes a la ciudad, se retrasa el seguro obligatorio para patines, las mejoras en el mercado central, detienen en Delicias a un hombre por robos con fuerza en vehículo, y deportes. Además, los deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

El arranque de 2026 en Zaragoza va a estar marcado por el inicio de obras importantes en distintas zonas que afectarán al tráfico. El día 12 empezará la reforma de Avenida de Valencia. También se actuará en el entorno del Portillo, en la calle Pedro Cerbuna o en el Coso, continuando las obras ya en ejecución en plaza San Miguel.

El primer premio de la Lotería del Niño ha dejado 3,4 millones de euros repartidos en las tres provincias. El 6.703 se vendió en Zaragoza, en Benasque y también en la localidad turolense de Utrillas. En concreto, en la capital, de ese número de la suerte se vendieron diez décimos en la administración “El Rosario”, en la calle Don Jaime.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer