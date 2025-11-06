ondacero.es
Informativos Zaragoza

09:44 MIN

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:44 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 06/11/2025

Informativo matinal Zaragoza

En el informativo local de las 8:20 horas, hoy pasa a disposición judicial el hombre acusado de matar a su pareja el lunes en San José. Además, la adhesión de Zaragoza a VioGén será una realidad en enero de 2026. En el informativo, detalles también de la nueva campaña de Volveremos, los centros educativos piden soluciones para Parque Bruil, la situación del edificio en ruina en calle Estébanes o información deportiva. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La adhesión de Zaragoza al sistema VioGén de protección de víctimas de violencia de género será una realidad en enero de 2026. El acuerdo policial permitirá implicar a los agentes municipales en la protección de mujeres en situación de riesgo bajo, o medio, en caso de que se eleve su nivel de protección.

De ello han informado las administraciones tras el asesinato de una mujer a manos de su pareja el lunes en San José. Hoy por la mañana, el agresor, detenido poco después de los hechos, pasará a disposición judicial.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

