06/02/2026

09:52 MIN Más de Uno Zaragoza Matinal 06/02/2026 Informativo matinal Zaragoza compartir Más de Uno Zaragoza Matinal 06/02/2026 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, detalles del motín de jóvenes en el centro de reforma de Juslibol que se ha saldado con varios heridos, VOX acusa a Chueca de acusarles falsamente de bloquear proyectos en la ciudad, proyecto de vivienda de alquiler en Torrero o declaran nulo el convenio de personal laboral municipal. Además, el Congreso Steam, piden homogeneizar en toda España la prueba del talón, y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

20 internos del centro de reforma de Juslibol se amotinaron ayer tras agredir a un vigilante y robarle las llaves. La intervención de Policía Nacional se saldó con nueve agentes heridos, once internos detenidos y otros siete heridos.

En clave política, los concejales de VOX han acusado a Chueca de usar el cargo para hacer campaña por Azcón y de acusarles falsamente de bloquear proyectos en la ciudad por no apoyar el presupuesto. El portavoz de VOX recuerda que las cuentas saldrán adelante si así porque no apoyarán, en una hipotética moción de censura, que la portavoz del PSOE sea alcaldesa.