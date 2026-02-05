ondacero.es
Informativos Zaragoza

05/02/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:55 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 05/02/2026

Informativo matinal Zaragoza

compartir
Más de Uno Zaragoza Matinal 05/02/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, cifras de ejecución y de inversión récord del Ayuntamiento en 2025 y detalles de la evolución de las obras del nuevo Centro Cívico Hispanidad. Además, PSOE y PP se enfrentan por la concesión de servicios funerarios en torrero y los trabajadores de centros de menores piden soluciones a las agresiones que sufren. Además, muere una mujer atropellada, y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El gobierno municipal saca pecho por su gestión financiera tras cerrar 2025 con un récord de inversión de 121 millones de euros ejecutados. Paralelamente, bajaron impuesto y se cerró el ejercicio con un remanente de tesorería de 29 millones de euros. Además, la reducción de la deuda permitió salir de la tutela financiera y se superaron los 1.000 millones de euros ejecutados.

La alcaldesa Chueca dio esas cifras durante una visita al Centro Cívico Hispanidad, cuyas obras cumplen plazos con la previsión de terminar en agosto.

Temas

  • Aragón
  • Informativo Matinal Zaragoza
  • Chema Catalán
  • Luis Puyuelo
  • Zaragoza
  • Más de uno Zaragoza 8,20

Te puede gustar

Más de uno Zaragoza Row

Más de uno Zaragoza

Pasión en Zaragoza

Pasión en Zaragoza

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer