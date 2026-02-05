05/02/2026

Más de Uno Zaragoza Matinal 05/02/2026









En el informativo local de las 8:20 horas, cifras de ejecución y de inversión récord del Ayuntamiento en 2025 y detalles de la evolución de las obras del nuevo Centro Cívico Hispanidad. Además, PSOE y PP se enfrentan por la concesión de servicios funerarios en torrero y los trabajadores de centros de menores piden soluciones a las agresiones que sufren. Además, muere una mujer atropellada, y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El gobierno municipal saca pecho por su gestión financiera tras cerrar 2025 con un récord de inversión de 121 millones de euros ejecutados. Paralelamente, bajaron impuesto y se cerró el ejercicio con un remanente de tesorería de 29 millones de euros. Además, la reducción de la deuda permitió salir de la tutela financiera y se superaron los 1.000 millones de euros ejecutados.

La alcaldesa Chueca dio esas cifras durante una visita al Centro Cívico Hispanidad, cuyas obras cumplen plazos con la previsión de terminar en agosto.