04/06/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 04/06/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, reunión sobre las extraescolares, el desalojo de García Galdeano 25, inversión para mejorar la calle Alfred Nobel, nuevo contrato de semáforos, mejoras en las conexiones con Casetas o Sobradiel, la reducción de la deuda municipal, memoria de Cáritas o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.