04/03/2026

Más de uno Zaragoza Matinal 04/03/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:43 MIN

Informativo

En el informativo local de las 8:20 horas, concentraciones en defensa de la escuela pública, la nueva concejal Marisa Gaspar entrará al Ayuntamiento como no adscrita, la despedida de Julio Calvo, el PSOE advierte de las inversiones necesarias en el Arrabal, plazos de desmontaje de la noria, testimonio de aragoneses en Doha o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

