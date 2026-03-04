04/03/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 04/03/2026

09:43 MIN Más de uno Zaragoza Matinal 04/03/2026 Informativo compartir Más de uno Zaragoza Matinal 04/03/2026 Código copiado









En el informativo local de las 8:20 horas, concentraciones en defensa de la escuela pública, la nueva concejal Marisa Gaspar entrará al Ayuntamiento como no adscrita, la despedida de Julio Calvo, el PSOE advierte de las inversiones necesarias en el Arrabal, plazos de desmontaje de la noria, testimonio de aragoneses en Doha o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.