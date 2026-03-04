04/03/2026
Más de uno Zaragoza Matinal 04/03/2026
En el informativo local de las 8:20 horas, concentraciones en defensa de la escuela pública, la nueva concejal Marisa Gaspar entrará al Ayuntamiento como no adscrita, la despedida de Julio Calvo, el PSOE advierte de las inversiones necesarias en el Arrabal, plazos de desmontaje de la noria, testimonio de aragoneses en Doha o deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.
