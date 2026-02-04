04/02/2026

09:53 MIN Más de Uno Zaragoza Matinal 04/02/2026 Informativo matinal Zaragoza









En el informativo local de las 8:20 horas, detalles de la modificación del PGOU para facilitar la construcción de vivienda en la ciudad y del programa de atención a personas vulnerables en Zamoray-Pignatelli. Además, los programas de formación de centros sociolaborales, las enmiendas de ZeC al presupuesto, datos de matriculaciones, de FIMA, el entierro de Esteso y deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

El Gobierno de Zaragoza impulsará una modificación del PGOU para flexibilizar la construcción de vivienda en suelos públicos y privados, adaptando ese plan ideado en plena burbuja a las necesidades actuales. Los promotores en barrios rurales podrán hacer proyectos más pequeños adaptados a sus características obteniendo compensaciones en la ciudad y también se facilitará que el propio ayuntamiento pueda construir vivienda pública de alquiler.

Por otro lado, el programa piloto en Zamoray-Pignatelli desarrollado junto a cuatro entidades sociales ha permitido atender, en 4 meses, a 36 mujeres prostitutas o el desarrollo de un programa educativo para 7 personas con adicciones. Desde el consistorio apuestan por mantener y extender esta iniciativa centrada en la atención de personas con alta vulnerabilidad.