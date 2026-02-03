ondacero.es
Informativos Zaragoza

03/02/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:52 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 03/02/2026

Informativo matinal Zaragoza

compartir
Más de Uno Zaragoza Matinal 03/02/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, autorizan la compra por parte de Diamond Foundry de una parcela sin uso en Empresarium. VOX presenta enmiendas técnicas al presupuesto pero se niega a apoyarlo, postura que Chueca criticó ayer en Onda Cero. Hablamos también de la regeneración del Huerva, del seguro obligatorio para patinetes, de la situación de los trabajadores de Zelenza Cex, sucesos o deportes. Con Chema Catalán, Luis Puyuelo y Fran Castarlenas.

La empresa Diamond Foundry comprará la parcela en su día impulsada por Becton Dickinson pero actualmente sin uso en el polígono Empresarium para poner allí en marcha una fábrica de semiconductores. El gobierno municipal ya ha autorizado esta transmisión.

Recordamos que Diamond Foundry invertirá 1.000 millones en la puesta en marcha de esa planta. La compañía se dedica a fabricar diamantes sintéticos, que además de ser cada vez más habituales en joyería, son básicos para la fabricación de los chips requeridos por la industria tecnológica.

