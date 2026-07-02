02/07/2026 Más de uno Zaragoza Matinal 02/07/2026

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En el informativo local de las 8:20 horas, hoy abre el plazo de solicitudes de Bachillerato y FP. Detalles de la reforma de Parque Pignatelli, valoración de Chueca de la huelga de limpieza en octubre, peligra la feria taurina del Pilar, afecciones anoche por la rotura de una tubería, la reducción de frecuencias del bus u otros asuntos municipales y deportivos. Con Chema Catalán y Luis Puyuelo.