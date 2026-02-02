ondacero.es
Informativos Zaragoza

02/02/2026

OCR 24 MATINAL ZARAGOZA Chema Catalán
  • 09:51 MIN

Más de Uno Zaragoza Matinal 02/02/2026

Informativo matinal Zaragoza

En el informativo local de las 8:20 horas, detalles del II Congreso Steam y de la nueva inversión de Diamond Foundry en Empresarium. Hablamos de la postura de Chueca sobre las enmiendas al presupuesto, del fallecimiento del cómico Fernando Esteso, de la opinión de CSIF sobre la plantilla municipal o de la de Cepyme sobre los retrasos del AVE. Además, nuevo proyecto sanitario, las quejas de la AMPA del IES Domingo Miral, sucesos y deportes. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

El edificio de Etopía acoge desde hoy la II edición del Congreso Steam. Va a ser punto de encuentro internacional sobre la importancia clave de las competencias tecnológicas en la ciencia, arte o matemáticas. Van a participar unas 10.000 personas presencialmente entre profesores, centros educativos o alumnos en distintas conferencias y actividades.

En el actual contexto electoral, hemos conocido que la empresa estadounidense Diamond Foundry invertirá 1.000 millones de euros en una nueva fábrica de semiconductores en el polígono Empresarium. Creará 300 empleos.

