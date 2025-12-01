09:52 MIN

Más de Uno Zaragoza matinal 01/12/2025









En el informativo local de las 8:20 horas, en marcha el nuevo modelo de urgencias en atención primaria, éxito de la vacunación sin cita en el Hospital Provincial o la implantación de un método novedoso para la canalización del río Huerva. Hablamos también de una nueva operación asfalto, del juicio por el crimen de calle Boggiero, de varias detenciones de los últimos días por robos o venta de joyas robadas, y de los resultados del fin de semana. Con Chema Catalán y Fran Castarlenas.

Dejan de prestarse las urgencias de Atención Primaria en los Puntos de Atención Continuada. La atención pasa a ofrecerse en los centros de especialidades Ramón y Cajal, Pablo Remacha, Grande Covián e Inocencio Jiménez de 15 a 22 horas de lunes a viernes; y sábados, domingos y festivos, de 9 a 21 horas.

Estos cambios, que responden a la reorganización de recursos y horarios de los profesionales, no han gustado a varios colectivos como la Federación de Barrios, que hoy los valorará en rueda de prensa. Según representantes de Sanidad, que también analizarán hoy los cambios, la atención urgente en centros de salud se va a potenciar, al pasar de 46.000 a 100.000 horas anuales.