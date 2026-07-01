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Más de uno Zaragoza Matinal 01/07/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 01/07/2026

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Más de uno Zaragoza Matinal 01/07/2026

En el informativo local de las 8:20 horas, plan de choque de limpieza en el Casco, el tiempo, mejoran las previsiones de ocupación este verano, los taxistas denuncian el aumento de VTC, el precio de la gasolina, cumpleaños del carnet por puntos, el plan de carreteras de la DPZ, o en deportes, el calendario del Real Zaragoza. Con Chema Catalán y Luis Puyuelo.

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